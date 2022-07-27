В Україні знову почали продавати нові автомобілі Mitsubishi. Автомобілі постачають до українських дилерських центрів із польського порту Гданськ.

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ до України українські автосалони припинили продавати нові автомобілі. Надалі продажі відновилися, але лише тих машин, що були на складі.

Поступово ситуація з безпекою в Україні покращується. Тож в Україну знову почали ввозити нові автомобілі. Тепер у дилерських центрах знову з'явилися нові автомобілі Mitsubishi.

Українцям зараз пропонують три моделі цього японського автогіганта – кросовери Mitsubishi ASX та Eclipse Cross, а також позашляховик Outlander.



Mitsubishi ASX у базовій комплектації коштує від 669 000 гривень. Він оснащується 1,6 л двигуном потужністю 117 к.с.

Mitsubishi Eclipse Cross коштує від 762 000 гривень. Він оснащується 2,0 л двигуном потужністю 150 к.с.

Mitsubishi Outlander у версії на 5 осіб коштує від 728 000гривень. Він оснащується 2,0 л двигуном потужністю 145 к.с.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні більше не продаватимуть популярну марку бензину. Йдеться про бензин А-92. Ми пояснили, чому його не продаватимуть.