Мешканку Греції оштрафували на 6,6 млн євро за неправильне паркування

Мешканка грецького острова Родос отримав від муніципалітету штраф у розмірі 6 648 444 євро (6 740 657 доларів) за неправильне паркування. Про це повідомила місцева газета Rodiaki.

Мешканку Греції оштрафували на 6,6 млн євро за неправильне паркування

Повідомлення про багатомільйонний штраф за неправильне паркування мешканці острова Родос було доставлено у червні 2022 року. Вона, відкривши конверт і прочитавши квитанцію про штраф, мало не зомліла.

Її стан зрозуміти легко, враховуючи про яку величезну суму йдеться. Це, мабуть, найбільший у світі штраф за неправильне паркування.

Втім, як потім з'ясувалося, відомство, яке займається штрафами, припустилося помилки. У квитанції помилка. Насправді сума штрафу за неправильне паркування становить 6 648 євро. Звичайно, це також досить велика сума. Особливо якщо врахувати, що в Греції мінімальна зарплата становить 713 євро.

Мешканку Греції оштрафували на 6,6 млн євро за неправильне паркування

Потрібно сказати, що в місцевому муніципалітеті не почали вдаватися до бюрократії, одразу визнали, що це помилка. Співробітник муніципалітету, побачивши таку квитанцію, теж був приголомшений.

Мешканка Родосу розібралася у цій незвичайній ситуації. Але вона, звісно, пережила кілька дуже неприємних хвилин.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, який в Україні штраф водіям є незаконним.


Максимов Віталій, Тудей





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