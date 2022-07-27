Мешканку Греції оштрафували на 6,6 млн євро за неправильне паркування

Мешканка грецького острова Родос отримав від муніципалітету штраф у розмірі 6 648 444 євро (6 740 657 доларів) за неправильне паркування. Про це повідомила місцева газета Rodiaki.

Повідомлення про багатомільйонний штраф за неправильне паркування мешканці острова Родос було доставлено у червні 2022 року. Вона, відкривши конверт і прочитавши квитанцію про штраф, мало не зомліла.

Її стан зрозуміти легко, враховуючи про яку величезну суму йдеться. Це, мабуть, найбільший у світі штраф за неправильне паркування.

Втім, як потім з'ясувалося, відомство, яке займається штрафами, припустилося помилки. У квитанції помилка. Насправді сума штрафу за неправильне паркування становить 6 648 євро. Звичайно, це також досить велика сума. Особливо якщо врахувати, що в Греції мінімальна зарплата становить 713 євро.

Потрібно сказати, що в місцевому муніципалітеті не почали вдаватися до бюрократії, одразу визнали, що це помилка. Співробітник муніципалітету, побачивши таку квитанцію, теж був приголомшений.

Мешканка Родосу розібралася у цій незвичайній ситуації. Але вона, звісно, пережила кілька дуже неприємних хвилин.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, який в Україні штраф водіям є незаконним.