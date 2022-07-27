В Україні почалися продажі нового кросовера Volkswagen T-Roc

В Україні почалися продажі нового компактного кросовера Volkswagen T-Roc. Він отримав оновлений дизайн та нові технології, у тому числі матричну світлодіодну оптику IQ.LIGHT та адаптивний круїз-контроль.

Оновлений Volkswagen T-Roc з'явився наприкінці 2021 року, але на український ринок потрапив лише зараз. У нього змінилася світлотехніка, решітка радіатора, бампери, задні ліхтарі (у них в якості опції є динамічні покажчики повороту).

Вже в базовій комплектації в салоні є цифрова панель приладів, інформаційно-розважальна система з 8,0 дюймовим дисплеєм (у більш дорогих комплектаціях дисплей 9,2 дюйма).



Кросовер отримав сучасні системи активної безпеки. Серед них – система контролю дистанції попереду, утримання смуги руху, система контролю "сліпих" зон, система напівавтоматичного паркування, адаптивний круїз-контроль та ін.

Volkswagen продає в Україні новий Volkswagen T-Roc за ціною від 1 110 643 гривні. Він оснащується 1,5 л бензиновим двигуном TSI потужністю 150 к.с., якою працює разом із коробкою передач DSG-7. Є версії з іншою силовою установкою.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні під час воєнного стану більше не продаватимуть бензин А-92.