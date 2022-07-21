Hyundai розробить для Європи дешевий електромобіль

Компанія Hyundai розробить спеціально для Європи новий доступний електромобіль початкового рівня вартості. Про це розповів один із топ-менеджерів цього південнокорейського автогіганта в Європі на прізвище Хофманн.

За його словами, коштуватиме такий електрокар на європейському ринку близько 20 000 євро. Тобто стільки ж, скільки електромобілі початкового рівня вартості групи Volkswagen Group, які в 2025 з'являться під брендами Volkswagen, Skoda і Cupra.

Хофманн визнав, що розробка невеликого автомобіля, особливо з електричною силовою установкою, є складним завданням через його маленькі розміри. Крім того, важко отримати прибуток, продаючи компактні електрокари.

Тому Hyundai приділяє першочергову увагу випуску на ринок великих електромобілів сімейства Ioniq. Найбільший з них - Ioniq 7. Він буде продаватися у США та Європі.

Хофманн також повідомив, що до кінця 2020-х років компанія Hyundai планує розробити та випустити на ринок не менше 11 електромобілів. Але продажі машин із двигуном внутрішнього згоряння цієї компанії в Європі продовжаться до 2035 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробив новий бюджетний мінівен у двох версіях.