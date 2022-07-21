Hyundai розробить для Європи дешевий електромобіль

Компанія Hyundai розробить спеціально для Європи новий доступний електромобіль початкового рівня вартості. Про це розповів один із топ-менеджерів цього південнокорейського автогіганта в Європі на прізвище Хофманн.

Hyundai розробить для Європи дешевий електромобіль

За його словами, коштуватиме такий електрокар на європейському ринку близько 20 000 євро. Тобто стільки ж, скільки електромобілі початкового рівня вартості групи Volkswagen Group, які в 2025 з'являться під брендами Volkswagen, Skoda і Cupra.

Хофманн визнав, що розробка невеликого автомобіля, особливо з електричною силовою установкою, є складним завданням через його маленькі розміри. Крім того, важко отримати прибуток, продаючи компактні електрокари.

Hyundai розробить для Європи дешевий електромобіль

Тому Hyundai приділяє першочергову увагу випуску на ринок великих електромобілів сімейства Ioniq. Найбільший з них - Ioniq 7. Він буде продаватися у США та Європі.

Хофманн також повідомив, що до кінця 2020-х років компанія Hyundai планує розробити та випустити на ринок не менше 11 електромобілів. Але продажі машин із двигуном внутрішнього згоряння цієї компанії в Європі продовжаться до 2035 року.

Hyundai розробить для Європи дешевий електромобіль

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Hyundai розробив новий бюджетний мінівен у двох версіях.


Максимов Віталій, Тудей





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