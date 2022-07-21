У ЄС визнали українські “права“: що це означає для водіїв

18 липня Європейський парламент підтримав рішення про розширення визнання українських посвідчень водія. Сьогодні ми розповімо, що це означає для українців.

У ЄС визнали українські “права“: що це означає для водіїв

Тепер українські біженці в Євросоюзі можуть спокійно користуватися українським посвідченням водія. Раніше їм потрібно було обмінювати "права" через 6 місяців.

У Євросоюзі дозволили українцям мати українське посвідчення водія старого зразка (воно оформлене кирилицею). Крім того, можна користуватися своїми українськими "правами", навіть якщо закінчився термін їхньої дії. Щоправда, треба врахувати, що це стосується лише тих посвідчень водія, які видані вперше терміном на 2 роки.

Також українські біженці, які втратили свої українські "права", тепер можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС просто після перевірки того, що такий документ в Україні видавали. Раніше треба було в цьому випадку складати іспити та проходити медичну перевірку.

У ЄС визнали українські “права“: що це означає для водіїв

Як бачите, у Євросоюзі полегшили життя українських водіїв. Їм тепер доведеться менше часу витрачати на різні бюрократичні процедури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час війни українцям стало простіше відновлювати посвідчення водія. На час воєнного стану не потрібна медична довідка.


Максимов Віталій, Тудей





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