Як під час війни в Україні відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля

Багато українців через злочинні дії російських окупантів втратили свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Цей документ, наприклад, міг згоріти під час ворожого обстрілу. Прес-служба Головного сервісного центру МВС пояснила, як поновити його під час війни.

По-перше, відновити цей документ може як власник автомобіля, так і уповноважена ним особа. Для цього потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.

При собі треба мати паспорт громадянина України. Уповноважена особа повинна додатково пред'явити документ, що підтверджує його повноваження.

Якщо паспорт теж знищено, то спочатку потрібно його відновити, і лише потім відновлювати свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Замість паспорта можна пред'явити інші документи, що засвідчують особу, наприклад, дозвіл на тимчасове проживання.

Крім того, потрібно мати ідентифікаційний номер і пред'явити, власне, сам автомобіль. Більше жодних документів не потрібне. Сама процедура не має зайняти багато часу.

Зверніть увагу, що ця послуга платна. Нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля буде видано тільки після оплати слуги.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як під час війни всього за 30 хвилин відновити посвідчення водія.