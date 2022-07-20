В Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів

В Узбекистані компанія UzAuto Motors розпочала серійне виробництво компактного кросовера Chevrolet Tracker. Він може потрапити і до України, оскільки бюджетні узбецькі автомобілі Chevrolet продають на українському ринку.

В Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів

Chevrolet Tracker побудований на платформі GEM. Його довжина складає 4270 мм, ширина – 1791 мм, висота – 1627 мм, а колісна база – 2570 мм. Тобто за своїми розмірами він приблизно такий самий, як Renault Duster.

У базовій комплектації на центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий дисплей. У топовій комплектації є світлодіодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, системи активної допомоги водієві.

В Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів

Під капотом знаходиться 1,2 л бензиновий турбомотор потужністю 132 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – передній чи повний.

Chevrolet продаватиме Tracker у базовій комплектації всього за 14 000 доларів. Топова комплектація коштуватиме 18 500 доларів.

В Україні зараз продають три моделі Chevrolet, зроблені в Узбекистані. Chevrolet Spark коштує від 377 900 гривень, Nexia – 400 000 гривень, а Cobalt – 405 000 гривень.

В Україні може з'явитися кросовер Chevrolet за 14 тисяч доларів

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що буде в Україні з цінами на бензин та дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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