Почалися тести нового кросовера Duster: перші фотографії

Фотошпигуни вперше помітили під час дорожніх тестів Dacia Duster нового, третього, покоління. В Україні цей популярний кросовер продається під брендом Renault.

На тести вивели тестовий мул Duster третього покоління у кузові Renault Captur. Декілька днів тому фотошпигуни показали абсолютно новий купе-кросовер Renault Captur Coupe, який зараз розробляє французький автогігант. Але насправді це не був Captur Coupe. Це Duster третього покоління у кузові Captur.

Якоюсь мірою логічно використовувати Captur як базу. Згадаймо, що з технічної точки зору Duster третього покоління буде абсолютно новою моделлю. Він не матиме жодного відношення до моделі другого покоління. Новий Duster збудують на платформі CMF-B, тоді як модель поточного покоління створена на платформі B0+.

Нещодавно один із топ-менеджерів Dacia повідомив, що дизайн нового Duster вже готовий на 99%. Цей кросовер отримає новий корпоративний дизайн, позначений концептом Dacia Bigster.

Renault Duster третього покоління також отримає серйозні зміни у технічній частині. Він більше не матиме дизельних двигунів. Покупцям запропонують версії з бензиновим мотором, двопаливну версію та гібридні версії.

Офіційна презентація нового Duster відбудеться наприкінці 2023 року. Це означає, що у продажу він з'явиться лише у 2024 році.

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