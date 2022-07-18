Названо місто, в якому ціна автогазу опустилася до 26 гривень

У Черкасах мережа "БРСМ-Нафта" почала продавати автогаз за ціною 26,99 грн за один літр, повідомила Консалтингова група "А-95". При цьому в середньому в Україні ця компанія продає паливо для автомобілів з ГБО за ціною 31,39 грн за літр.

Названо місто, в якому ціна автогазу опустилася до 26 гривень

Мережа "БРСМ-Нафта" була вимушена у Черкасах опустити ціну на автогаз до 26,99 гривень/літр через те, що у цьому місті нелегальні заправки раніше знизили свої ціни. В результаті черкаські власники автомобілів з ГБО почали заправлятися на нелегальних заправках.

Тим часом, загалом в Україні у "БРСМ-Нафта" станом на 18 липня середня вартість зрідженого газу становила 31,39 гривень за літр. Середня ціна автогазу в Україні 18 липня становила 32,94 гривні за один літр.

Названо місто, в якому ціна автогазу опустилася до 26 гривень

Раніше директор мережі SOCAR Ігор Соколов зробив прогноз, що в Україні у 2022 році споживання палива знизиться на 20% порівняно з 2021 роком. Він також зазначив, що наприкінці літа або на початку осені може припинитися дефіцит дизельного палива та покращиться ситуація з бензином.

Крім того, за словами Соколова, вартість дизельного палива на українських АЗС може знизитись приблизно на 5%.


Максимов Віталій, Тудей





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