Користуються великим попитом: названо найпопулярніші марки авто для міста
Експерти склали рейтинг ТОП-15 моделей легковиків В-класу з найвищою частотою пошукових запитів, які вважаються найпопулярнішими для використання у межах міста.
Підбірку автомобілей публікує тематичне видання AutoRia.
За словами експертів, у ТОП-15 присутні не лише західні моделі, але й кілька "динозаврів" радянського автопрому, інформує
Проаналізувавши ринок, спеціалісти визначили найпопулярніші легковики В-класу, які найчастіше шукають влітку для користування міськими дорогами. Окрім цього, до рейтингу експерти додали інформацію щодо ціни запропонованих автівок та роки випуску.
ТОП-15 популярних моделей авто для міста
1 місце у рейтингу посідає Skoda Fabia 2008 року, за яку власники просять у середньому $5000.
На другій сходинці, за словами експертів, розташувався Daewoo Lanos 2007 року випуску із вартістю у $2700.
У ТОП-3 також потрапив "динозавр" радянського автопрому - ВАЗ 2109/99 2007 року випуску із середнім цінником у $2200.
Разом з тим, ТОП-15 найпопулярніших автомобілей для міста виглядає наступним чином:
- Skoda Fabia 2008 - $5000
- Daewoo Lanos 2007 - $2700
- ВАЗ 2109/99 2007 - $2200
- Chevrolet Aveo 2008 - $4300
- Volkswagen Polo 2021 - $6700
- Ford Fiesta 2016 - $8200
- Renault Logan 2011 - $3800
- ВАЗ 2106 1991 - $1300
- Hyundai Accent 2008 - $5000
- Dacia Sandero 2009 - $4400
- Renault Clio 2009 - $5200
- ВАЗ 2107 2007 - $2100
- Renault ZOE 2015 - $14000
- Toyota Yaris 2012 - $8700
- KIA Rio 2012 - $7700