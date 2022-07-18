Користуються великим попитом: названо найпопулярніші марки авто для міста

Експерти склали рейтинг ТОП-15 моделей легковиків В-класу з найвищою частотою пошукових запитів, які вважаються найпопулярнішими для використання у межах міста.

Підбірку автомобілей публікує тематичне видання AutoRia.

За словами експертів, у ТОП-15 присутні не лише західні моделі, але й кілька "динозаврів" радянського автопрому, інформує Апостроф.

Проаналізувавши ринок, спеціалісти визначили найпопулярніші легковики В-класу, які найчастіше шукають влітку для користування міськими дорогами. Окрім цього, до рейтингу експерти додали інформацію щодо ціни запропонованих автівок та роки випуску.

ТОП-15 популярних моделей авто для міста

1 місце у рейтингу посідає Skoda Fabia 2008 року, за яку власники просять у середньому $5000.

На другій сходинці, за словами експертів, розташувався Daewoo Lanos 2007 року випуску із вартістю у $2700.

У ТОП-3 також потрапив "динозавр" радянського автопрому - ВАЗ 2109/99 2007 року випуску із середнім цінником у $2200.

Разом з тим, ТОП-15 найпопулярніших автомобілей для міста виглядає наступним чином:

  • Skoda Fabia 2008 - $5000
  • Daewoo Lanos 2007 - $2700
  • ВАЗ 2109/99 2007 - $2200
  • Chevrolet Aveo 2008 - $4300
  • Volkswagen Polo 2021 - $6700
  • Ford Fiesta 2016 - $8200
  • Renault Logan 2011 - $3800
  • ВАЗ 2106 1991 - $1300
  • Hyundai Accent 2008 - $5000
  • Dacia Sandero 2009 - $4400
  • Renault Clio 2009 - $5200
  • ВАЗ 2107 2007 - $2100
  • Renault ZOE 2015 - $14000
  • Toyota Yaris 2012 - $8700
  • KIA Rio 2012 - $7700

Богдан Соловйов, Апостроф





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