Два літаки зіткнулися в небі над США, ніхто не вижив: подробиці та кадри з місця аварії

Два літаки зіткнулися в небі над США, ніхто не вижив: подробиці та кадри з місця аварії

Авіакатастрофа з двома літаками сталася в США, всі люди на бортах загинули.

У неділю, 17 липня, два одномоторних літаки зіткнулися у небі над американським містом Норт-Лас-Вегас. Про це повідомляє Fox News.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), зіткнення одномоторного Piper PA-46 та Cessna 172 сталося під час приземлення одного з них в аеропорту.

На борту кожного літака було по дві людини. Вже підтверджено, що внаслідок аварії загинули четверо людей.

Очевидці зняли на відео, як понівечені рештки літака палають на злітній смузі аеропорту.

BREAKING NEWS: Reports are two aircraft collided at North Las Vegas Airport just now ???? pic.twitter.com/aDtlvvyDWL

— 702MEMES (@702MemesLV) July 17, 2022

Літак прямував за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. За даними Міністерстві оборони Сербії, він перевозив 11,5 тонн оборонної продукції. Попередня причина аварії - відмова одного із двигунів.


Тарас Галушко, politeka.net





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