Українцям стало простіше відновлювати посвідчення водія

Багато українських автомобілістів через злочинні дії російських окупантів залишилися без посвідчення водія (наприклад, воно могло згоріти разом з автомобілем). Тому МВС спростило відновлення документу.

Українцям стало простіше відновлювати посвідчення водія

Відновити втрачене посвідчення водія можна приблизно за 30 хвилин у будь-якому територіальному сервісному центрі, який працює. Для цього потрібно взяти лише свій паспорт. Замість паспорта можна надати інші документи, що засвідчують особу. Наприклад, посвідчення біженця чи дозвіл на тимчасове проживання.

Ідентифікаційний номер надається, якщо він є. А ось медична довідка взагалі не потрібна. У всякому разі, вона не потрібна на час воєнного стану. Тобто практично для відновлення посвідчення водія зараз потрібен тільки паспорт.

Українцям стало простіше відновлювати посвідчення водія

Але врахуйте, що ця послуга є платною. Вона коштує близько 243 гривень. Ще треба сплатити банківський збір.

Нагадаємо, раніше керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповів, що фахівці цього відомства працюють над онлайн-розмитненням автомобілів на іноземній реєстрації на порталі та в мобільному додатку "Дія". Очікується, що така можливість в українців з'явиться вже незабаром.


Максимов Віталій, Тудей





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