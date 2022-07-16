Індекс бензину 2022: скільки палива може купити на зарплату звичайний українець

Аналітики Picodi вивчили динаміку цін на бензин в Європі та світі в I півріччі 2022 року та підрахували скільки літрів бензину можна купити на середньостатистичну українську зарплату. Про це пише «Автомир».

Подорожчання бензину в два рази

У першому півріччі 2022 року в більшості країн нашого регіону зафіксовано рекордне зростання цін на пальне. Антилідером стала Туреччина, де бензин подорожчав на 100%.

В червні середня вартість бензину в Україні склала 50,61 грн. Ця сума є на 63,3% вища, ніж у січні 2022 року, коли за 1 літр треба було заплатити 31?. Різке підвищення цін відчули також водії Молдови (+53%) та Угорщини (+47,1%). На Мальті ціна бензину залишалася стабільною протягом усього I півріччя. Натомість Казахстан став єдиної країною в Європі (частково), де бензин трохи подешевшав (?0,7%).

Індекс бензину 2022

Найдорожче заправляються водії Норвегії (2,71 $/літр), Фінляндії (2,67 $/літр) і Данії (2,62 $/літр). У перерахунку на долари ціна на бензин в Україні є однією з найнижчих в Європі — 38 місце з 43 обраних країн і 1,71 $ за літр. Низькі ціни на заправках тішать теж мешканців Казахстану (0,47 $/л).

Цього року ми перевірили ще й співвідношення вартості бензину до середньостатистичної заробітної плати.

Водії Швейцарії, Люксембургу та Данії на середню зарплату можуть заправити свої автомобілі найбільшою кількістю бензину: 2 455 л, 1 943 л і 1 502 л відповідно.

Згідно з останніми даними Укрдержстату, середньомісячна зарплата в Україні становить 14 577 ? (11 734 ? після сплати податків). Це означає, що за свою заробітну плату середньостатистичний українець може купити 232 літри бензину. У порівнянні з торішніми результатами купівельна спроможність середньої української зарплати по відношенню до пального знизилася.

Так виглядав Індекс бензину в Україні за останні роки:

  • 2019 — 258 літрів;
  • 2020 — 345 літрів;
  • 2021 — 389 літрів;
  • 2022 — 232 літри.

Вартість бензину в світі: ціни зростають не скрізь

Наявність великих запасів сировини врятувала деякі країни від підвищення цін на пальне. Світова економічна ситуація ніяк не вплинула такі країни як Саудівська Аравія, Кувейт и Катар. У свою чергу уряди Колумбії, Еквадору і Казахстану вирішили заморозити або встановити верхню межу цін на пальне в країні.

У червні 2022 року найдешевшу ціну на бензин зафіксовано в Алжирі (0,31 $/л), Кувейті (0,34 $/л) та Ірані (0,35 $/л). А найвищою ціною відзначився Гонконг — 3 $ за 1 літр бензину.

У світовому рейтингу співвідношення вартості бензину до середньої зарплати провідні позиції продовжують займати країни Перської затоки: Катар (5 968 літрів), Кувейт (5 578 літрів) і Саудівська Аравія (4 372 літрів). Останнє місце рейтингу займає Куба, де за середню зарплату можна купити тільки 27 літрів бензину.





Интересные новости
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
Цей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУЦей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУ
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в УкраїнуСтало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
Ціна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тижденьЦіна бензину впала нижче за психологічну позначку, оптовики дають позитивні прогнози на наступний тиждень
Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в УкраїнуСтало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну
В Україні споживання палива знизиться на 20% - експертВ Україні споживання палива знизиться на 20% - експерт
Чи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТПЧи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТП
АМКУ може розпочати розслідування скарг на завищені цін АЗСАМКУ може розпочати розслідування скарг на завищені цін АЗС
Подорожчання проїзду у містах України: скільки коштує поїздка у автобусі та тролейбусіПодорожчання проїзду у містах України: скільки коштує поїздка у автобусі та тролейбусі
На українські АЗС почала повертатися дефіцитна марка бензинуНа українські АЗС почала повертатися дефіцитна марка бензину
У Мережі показали, якою може бути нова Skoda OctaviaУ Мережі показали, якою може бути нова Skoda Octavia
Бійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фотоБійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фото
Китайці показали новий SUV, який може з'явитися в УкраїніКитайці показали новий SUV, який може з'явитися в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости