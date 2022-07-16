Водії не люблять російське: названо найпопулярнішу марку авто в Європі

Росія продовжує завойовувати звання ізгоя у різних сферах життя. На цей раз, російська марка автомобіля Lada компанії "АвтоВАЗ", яку продав у середині травня французький автомобільний концерн Renault, стала найнепопулярнішою в Європі.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).

Кількість проданих в Європі авто марки Lada за червень 2022 року становила всього 27 екземплярів. Це вчетверо менше, ніж за червень 2021 року - тоді було продано 104 екземпляри.

Таким чином, Lada з величезним відривом від інших марок опинилася у самому низу списку з реалізованими марками авто в Європі за останній місяць. На передостанньому місці рейтингу опинився Alpine (Renault Group) - 330 проданих авто.

Офіційно "АвтоВАЗ" перестав постачання авто в Європу ще в 2019 році, але дилери торгівлю. З кожним роком продаж Lada все зменшувався, а після початку Росією повномасштабної війни з Україною, то взагалі впав до майже 30 авто за місяць.

Варто зазначити, що Renault Group у середині травня цього року почала повністю бойкотувати російських автовиробників. Тільки у статистиці ACEA Lada все ще вписана в Renault Group.

У рейтингу Європейської асоціації автовиробників найпопулярнішою маркою машини продовжує бути Volkswagen - 112,2 тисяч проданих екземплярів. Загалом за червень цього року продано в Європі 886,5 тисяч нових авто. Це на 15,4% менше за червень минулого року.

Фото: acea.auto