Водії не люблять російське: названо найпопулярнішу марку авто в Європі

Росія продовжує завойовувати звання ізгоя у різних сферах життя. На цей раз, російська марка автомобіля Lada компанії "АвтоВАЗ", яку продав у середині травня французький автомобільний концерн Renault, стала найнепопулярнішою в Європі.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).

Кількість проданих в Європі авто марки Lada за червень 2022 року становила всього 27 екземплярів. Це вчетверо менше, ніж за червень 2021 року - тоді було продано 104 екземпляри.

Таким чином, Lada з величезним відривом від інших марок опинилася у самому низу списку з реалізованими марками авто в Європі за останній місяць. На передостанньому місці рейтингу опинився Alpine (Renault Group) - 330 проданих авто.

Офіційно "АвтоВАЗ" перестав постачання авто в Європу ще в 2019 році, але дилери торгівлю. З кожним роком продаж Lada все зменшувався, а після початку Росією повномасштабної війни з Україною, то взагалі впав до майже 30 авто за місяць.

Варто зазначити, що Renault Group у середині травня цього року почала повністю бойкотувати російських автовиробників. Тільки у статистиці ACEA Lada все ще вписана в Renault Group.

У рейтингу Європейської асоціації автовиробників найпопулярнішою маркою машини продовжує бути Volkswagen - 112,2 тисяч проданих екземплярів. Загалом за червень цього року продано в Європі 886,5 тисяч нових авто. Це на 15,4% менше за червень минулого року.

Фото: acea.auto


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Що потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAMЩо потрібно перевірити водієві, якщо його хочуть оштрафувати по TruCAM
Українські АЗС почали продавати бензин у каністриУкраїнські АЗС почали продавати бензин у каністри
Цей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУЦей мільйон принесе користь на передку: Дмитро Комаров продав своє авто заради допомоги ЗСУ
Украинцам показали новые цены на АЗС в разных областяхУкраинцам показали новые цены на АЗС в разных областях
Слугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілівСлугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілів
Блок рекламы


Похожие новости
Названо три кросовери з фантастично надійною АКППНазвано три кросовери з фантастично надійною АКПП
Поліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіляПоліція затримала киянина, який зливав паливо з припаркованого автомобіля
Чи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТПЧи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТП
Названо ліки, які небезпечно вживати водіям за кермомНазвано ліки, які небезпечно вживати водіям за кермом
Французи склали рейтинг ТОП-10 найбильш витривалих автомобілівФранцузи склали рейтинг ТОП-10 найбильш витривалих автомобілів
Подорожчання проїзду у містах України: скільки коштує поїздка у автобусі та тролейбусіПодорожчання проїзду у містах України: скільки коштує поїздка у автобусі та тролейбусі
Автогаз в Україні вже опустився нижче 35 грн за літрАвтогаз в Україні вже опустився нижче 35 грн за літр
Відновила роботу найбільша мережа заправок для автомобілів із ГБОВідновила роботу найбільша мережа заправок для автомобілів із ГБО
BMW розпочала вводити підписку за підігрів сидінь в уже проданих автоBMW розпочала вводити підписку за підігрів сидінь в уже проданих авто
Бійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фотоБійся, ворог! Українець створив брутальне авто для залякування окупантів, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости