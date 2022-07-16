Названо три кросовери з фантастично надійною АКПП

Автоматичні коробки передач з кожним роком стають все популярнішими серед українців. А про величезний попит на кросовери в Україні й говорити не доводиться – це загальновідомо. Сьогодні ми розповімо про б/в кросовери з найнадійнішим "автоматом".

Названо три кросовери з фантастично надійною АКПП

У 2006 році японські інженери компанії Jatco розробили шестиступінчасту автоматичну коробку передач Jatco JF613E. Згодом виявилося, що вона відрізняється дуже високою надійністю.

Досить часто ресурс цієї коробки досягає 200 000 км без заміни масла. Якщо при експлуатації в навантаженому режимі (наприклад, у мегаполісі або при агресивній манері водіння) міняти масло та фільтр кожні два роки, то ресурс цієї коробки досягне 250 000 км. Після цього потрібний ремонт із заміною деяких деталей.

Названо три кросовери з фантастично надійною АКПП

Такою автоматичною коробкою передач оснащували (і зараз оснащують) свої кросовери компанії Nissan, Mitsubishi та Renault. Так, наприклад, такий "автомат" можна зустріти у Nissan X-Trail та Renault Koleos з 2,0 л дизельними моторами, а також у Mitsubishi Outlander з 3,0 л двигуном.

Тому якщо ви хочете купити хороший б/в кросовер з автоматичною коробкою передач, то придивіться до вищевказаних моделей. Але пам'ятайте, що навіть найнадійнішу коробку передач можна "вбити" поганим обслуговуванням та неправильною експлуатацією.

Нагадаємо, раніше експерти склали ТОП-5 кросоверів із практично вічними 2-літровими двигунами.


Максимов Віталій, Тудей





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