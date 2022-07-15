Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну

З 1 липня, тобто з моменту скасування безкоштовного розмитнення євроблях, і станом на 14 липня 2022 року в Україну ввезли та розмитнили за повною ставкою 5020 автомобілів на іноземних номерах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну

З них 1371 новий автомобіль, а 3649 - б/в автомобілі. До державного бюджету за розмитнення цих транспортних засобів заплатили 663 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні майже три місяці (з початку квітня до 30 червня 2022 року) діяло безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Цю пільгу запровадили для того, щоб українці могли під час війни купити собі автомобілі замість, наприклад, знищених російськими окупантами чи залишених на тимчасово окупованій території.

Стало відомо, скільки євроблях після 1 липня ввезли в Україну

Очікувалося, що ця пільга триватиме до закінчення воєнного стану. Однак, на початку червня Кабмін несподівано оголосив, що безкоштовне розмитнення машин закінчиться 30 червня, а з 1 липня воно знову стане платним, як і раніше. Після цього до Верховної Ради внесли відповідний законопроект, який затвердили народні депутати.

У Верховній Раді вже зареєстровано кілька законопроектів, які пропонують тією чи іншою мірою продовжити безкоштовне розмитнення автомобілів. Так, наприклад, один законопроект пропонує дозволити безкоштовно розмитнити євробляхи, на які було подано попередні декларації до 30 червня.

Раніше експерт розповів, що буде в Україні з цінами на бензин та дизельне паливо.


Максимов Віталій, Тудей





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