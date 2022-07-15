Kia показала на тизерах новий Kia XCeed

Компанія Kia показала зображення-тизери оновленого вседорожнього хетчбека Kia XCeed, який продаватимуть як модель 2023 року. Офіційна презентація цієї новинки запланована на 18 липня.

Продаж Kia XCeed почався в середині 2019 року. Від стандартного Kia Ceed він відрізняється, наприклад, збільшеним дорожнім просвітом та кузовними панелями.

Судячи з тизерів, оновлений Kia XCeed отримає нові бампери, нові головні фари та задні ліхтарі. У салоні теж жодних великих змін не очікується. Швидше за все, з'являться нові системи допомоги водієві, оновлена інформаційно-розважальна система та нові варіанти обробки салону.

Натомість з технічного погляду змін значно більше. Зокрема, всі версії оновленого XCeed будуть гібридами – помірними з 48-вольтовим стартер-генератором та повноцінними з можливістю заряджання від мережі. Це призведе до того, що ціна вже в базовій комплектації трохи збільшиться. Крім того, став менший багажник (291 літр замість 426 літрів як у старої моделі без гібридної технології).

Слід зазначити, що оновлений Kia XCeed отримає нову спортивну версію GT-Line. Такої версії він раніше не мав.

Нагадаємо, раніше Kia Sportage п'ятого покоління здивував результатом краш-тесту.