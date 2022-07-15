Kia показала на тизерах новий Kia XCeed

Компанія Kia показала зображення-тизери оновленого вседорожнього хетчбека Kia XCeed, який продаватимуть як модель 2023 року. Офіційна презентація цієї новинки запланована на 18 липня.

Kia показала на тизерах новий Kia XCeed

Продаж Kia XCeed почався в середині 2019 року. Від стандартного Kia Ceed він відрізняється, наприклад, збільшеним дорожнім просвітом та кузовними панелями.

Судячи з тизерів, оновлений Kia XCeed отримає нові бампери, нові головні фари та задні ліхтарі. У салоні теж жодних великих змін не очікується. Швидше за все, з'являться нові системи допомоги водієві, оновлена інформаційно-розважальна система та нові варіанти обробки салону.

Натомість з технічного погляду змін значно більше. Зокрема, всі версії оновленого XCeed будуть гібридами – помірними з 48-вольтовим стартер-генератором та повноцінними з можливістю заряджання від мережі. Це призведе до того, що ціна вже в базовій комплектації трохи збільшиться. Крім того, став менший багажник (291 літр замість 426 літрів як у старої моделі без гібридної технології).

Kia показала на тизерах новий Kia XCeed
Слід зазначити, що оновлений Kia XCeed отримає нову спортивну версію GT-Line. Такої версії він раніше не мав.

Нагадаємо, раніше Kia Sportage п'ятого покоління здивував результатом краш-тесту.


Максимов Віталій, Тудей





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