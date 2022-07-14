Чи може пасажир автомобіля отримати компенсацію від страхової, якщо він постраждав у ДТП

Відсутність вини водія застрахованого автомобіля та закриття кримінального провадження щодо нього не звільняє від обов'язку відшкодовувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Такого рішення у справі №184/1461/20-ц дійшов Верховний Суд України.

У 2019 році на Дніпропетровщині перекинувся і врізався в електроопору автомобіль Volkswagen Passat B6. Внаслідок цього пасажир загинув. Мати загиблого пасажира звернулася до суду з позовом до страхової компанії відшкодувати шкоду, заподіяну смертю фізичної особи.

Мати просила стягнути зі страхової компанії 25 000 гривень як компенсацію моральної шкоди, та 37 490 гривень, які були витрачені на надгробний пам'ятник.

Суд першої інстанції позов задовольнив, а ось апеляційний суд це рішення скасував. Мотив – нібито цей випадок не є страховим, оскільки відсутня провина водія у ДТП.

Зрештою, справа потрапила до Верховного Суду України. Він дійшов висновку, що якщо немає вини водія застрахованого автомобіля, то все одно потрібно відшкодовувати збитки, заподіяні джерелом підвищеної небезпеки. Тобто цей випадок є страховим випадком, тому страховій компанії довелося виплатити грошову компенсацію.

Нагадаємо, раніше суд дозволив українцям їздити з поліетиленовою плівкою на номерних знаках, але із застереженням.