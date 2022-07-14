Шпигуни вперше показали Renault Captur Coupe

Компанія Renault почала тестувати у Європі абсолютно новий купе-кросовер Renault Captur Coupe. Фотошпигуни змогли вперше сфотографувати цю новинку та розмістили у Мережі її фотографії.

Шпигуни вперше показали Renault Captur Coupe

У Renault вже є досвід у розробці та виробництві купе-кросовера. Йдеться про Renault Arkana, котрий майже два роки випускав Запорізький автомобілебудівний завод. Тепер французький автогігант планує випустити на ринок ще одну модель у сегменті купе-кросоверів. Не дивно, адже автомобілі цього сегмента мають гарний попит.

Renault Captur Coupe відомий під заводським індексом DJB. На дорожні тести вивели тестовий мул цієї новинки, тож у французів ще попереду довгий шлях розробок.

Шпигуни вперше показали Renault Captur Coupe

Очікується, що цей купе-кросовер отримає гібридні силові установки. Зокрема, буде версія з новим 1,2 л бензиновим двигуном із технологією "м'якого" гібрида. Також покупцям запропонують повноцінну гібридну версію PHEV із можливістю зарядки від мережі.

Шпигуни вперше показали Renault Captur Coupe

Коли Renault Captur Coupe з'явиться у продажу? Судячи з того, що роботи зараз ще в початковій стадії, його можуть випустити на ринок тільки в 2024 році. До речі, ми не здивуємося, якщо цей купе-кросовер називатиметься не Captur Coupe, а інакше.

Шпигуни вперше показали Renault Captur Coupe

Нагадаємо, раніше Renault представив свій найдешевший кросовер.


Максимов Віталій, Тудей





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