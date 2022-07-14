Альтернатива зруйнованим: Франція передасть Україні 36 легкокозбірних мостів

Вже в липні Україну відвідають інженери французької компанії Matiere, аби провести спільну оціночну місію з інженерами «Укравтодору»

Українські дипломати домовилися з урядом Франції та федерацією французьких промисловців MEDEF про важливу інфраструктурну допомогу для України. Французи передадуть Україні 36 легкозбірних мостів на заміну зруйнованим. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що це будуть мости довжиною від 23 до 46 метрів від компанії Matiere і зараз, пі час повномасштабної війни вони мають неабияке значення.

«Мостові конструкції французької компанії Matiere зможуть швидко замінити зруйновані українські мости, а згодом замінити їх на постійній основі», — йдеться у повідомленні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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