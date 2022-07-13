Французи склали рейтинг ТОП-10 найбильш витривалих автомобілів

За даними французької Центральної технічної організації UTAC, у Франції у 2021 році 21,82% автомобілів (понад 3,7 млн машин), що пройшли техогляд, мали пробіг понад 200 000 км. На підставі даних технічних оглядів французи назвали 10 найвитриваліших автомобілів.

Перше місце у цьому рейтингу посів Peugeot 307. У 2021 році у Франції було зареєстровано 150 140 автомобілів Peugeot 307 з пробігом понад 200 000 км. Цікаво, що ця модель спочатку мала багато різних проблем з надійністю. Згодом, схоже, Peugeot 307 став надійнішим.

Друге місце посів Peugeot 206. У 2021 році у Франції було зареєстровано 121 253 автомобіля Peugeot 206 з пробігом понад 200 000 км. На третьому місці опинився Renault Clio другого покоління (121 253 автомобіля із пробігом понад 200 000 км).

Також до п'ятірки найвитриваліших автомобілів у Франції увійшли Renault Clio третього покоління (87 082 автомобіля) та Citroen Xsara Picasso (86 062 автомобіля).

Хороша надійність також виявилася у наступних моделей: Peugeot 207, Volkswagen Golf четвертого, п'ятого та шостого поколінь, Golf Plus, Jetta п'ятого покоління та Eos (у них однакова надійність), Renault Scenic другого покоління, Jetta четвертого покоління та Bora (у них однакова надійність), а також Citroen C4 Picasso першого покоління.

Нагадаємо, цей рейтинг складали у Франції. Тому не дивно, що в ньому переважно французькі автомобілі.

Раніше експерти британського журналу What Car назвали 10 вживаних моделей, які найрідше ламаються.