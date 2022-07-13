На українські АЗС почала повертатися дефіцитна марка бензину

Однак ціна на це паливо поки відчутно кусається.

На українські АЗС почала повертатися дефіцитна марка бензину
© depositphotos/YAYImages

В окремих мережах АЗС разом із стабільнішими поставками 95-го, у продажу почав з'являтися високооктановий бензин марки А-98. Про це повідомляє спеціалізований портал enkorr.

Згідно з повідомленням, А-98+ з'явився на АЗС у мережі Grand-Petrol. Поки що відкритий продаж із обмеженням у 20 л та забороною заправляти в каністри.

Крім того, паливо відпускається поки що лише для корпоративних клієнтів та корпорації «Укравто» за списками, зазначив представник мережі АЗС.

Ціна на А-98+ у Grand-Petrol, як видно з інформації на сайті компанії, – 79,99 грн/л.

На окремих АЗК мережі Socar також можна побачити Nano 98, який продається за 53 грн/л, причому відпускається не більше 30 л за раз. Як зазначили у компанії, зараз допродають залишки пального з литовського заводу ORLEN.

«На цьому з 98-м бензином поки що все, потрібно наситити ринок 95-м, а потім уже думати про розширення асортименту», – розповіли у прес-службі мережі.

Дивляться у бік торгівлі 98-м бензином і в мережі «Катрал», однак теж кажуть, що клієнти є, тож накопичуватись він не буде. Тим не менш, у компанії зазначають, що проробляють варіанти, звідки його везти і як налагодити логістику.

«Ми дуже хочемо, але поки що не розуміємо, звідки, з Литви – далеко везти, і саме цей варіант ми поки що бачимо як єдино можливий, але туди треба їхати домовлятися», – зазначають у мережі.

За даними Консалтингової групи "А-95", українські оператори з початку літа імпортували до України 47 т бензину марки А-98.

До повномасштабної війни Росії проти України високооктанові бензини марок А-98 та А-100 реалізувалися у таких мережах як WOG, KLO, UPG, «Автотранс», «Авіас» та інші.

2021 року в Україну було імпортовано 8 тис. тонн бензину А-98, з них 7,5 тис. тонн з Литви. Починаючи з 7 лютого 2022 року, Білорусь заблокувала залізничні постачання нафтопродуктів із Литви до України через свою територію.

У лютому 2022 року 98-й бензин почав виробляти Кременчуцький нафтопереробний завод. Однак потім Росія зруйнувала цей НПЗ неодноразовим ракетним обстрілом.


Лія Ільченко, ZN.ua





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