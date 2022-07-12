Гігантська пробка утворилася на мосту у Дніпрі: кадри та подробиці НП

Гігантська пробка утворилася на мосту у Дніпрі: кадри та подробиці НП

У Дніпрі на Новому мосту автомобіль Nissan Leaf врізався у маршрутку.

Рух у бік лівого берега мостом паралізований, повідомляє "Дніпро Оперативний ".

Nissan Leaf, прямуючи у бік лівого берега Новим мостом, врізався в маршрутку №136. Обидві лінії у бік лівого берега зайняті, рух паралізовано. Зібрався величезний затор, який починається на Січеславській Набережній.

На місці ДТП працюють працівники поліції.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Легковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедіїЛегковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедії
Слугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілівСлугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілів
Для ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделіДля ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделі
Як вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порадЯк вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порад
На украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливоНа украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливо
Блок рекламы


Похожие новости
Легковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедіїЛегковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедії
Під Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиціПід Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиці
П'яний водій вантажівки збив українського військового: кадри і подробиці від прокуратуриП'яний водій вантажівки збив українського військового: кадри і подробиці від прокуратури
"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці
В Якутії розбився вертоліт і два літаки: подробиці того, що відбуваєтьсяВ Якутії розбився вертоліт і два літаки: подробиці того, що відбувається
Гуманітарні авто для ЗСУ пішли на продаж: подробиці злочинної схемиГуманітарні авто для ЗСУ пішли на продаж: подробиці злочинної схеми
П'яний водій наробив лиха, збивши дітей: кадри з місця ДТП під КиєвомП'яний водій наробив лиха, збивши дітей: кадри з місця ДТП під Києвом
П'яний водій збив 11-річну українку: подробиці трагедіїП'яний водій збив 11-річну українку: подробиці трагедії
Життя юних українців обірвалися в Польщі: подробиці трагедіїЖиття юних українців обірвалися в Польщі: подробиці трагедії
Патрульні збили жінку-пішохода в Одесі: всі подробиціПатрульні збили жінку-пішохода в Одесі: всі подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости