Гігантська пробка утворилася на мосту у Дніпрі: кадри та подробиці НП

У Дніпрі на Новому мосту автомобіль Nissan Leaf врізався у маршрутку.

Рух у бік лівого берега мостом паралізований, повідомляє "Дніпро Оперативний ".

Nissan Leaf, прямуючи у бік лівого берега Новим мостом, врізався в маршрутку №136. Обидві лінії у бік лівого берега зайняті, рух паралізовано. Зібрався величезний затор, який починається на Січеславській Набережній.

На місці ДТП працюють працівники поліції.