2022-07-12
Гігантська пробка утворилася на мосту у Дніпрі: кадри та подробиці НП
У Дніпрі на Новому мосту автомобіль Nissan Leaf врізався у маршрутку.
Рух у бік лівого берега мостом паралізований, повідомляє "Дніпро Оперативний ".
Nissan Leaf, прямуючи у бік лівого берега Новим мостом, врізався в маршрутку №136. Обидві лінії у бік лівого берега зайняті, рух паралізовано. Зібрався величезний затор, який починається на Січеславській Набережній.
На місці ДТП працюють працівники поліції.
Алексей Ионов, politeka.net