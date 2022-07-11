Депутати запропонували безкоштовно розмитнити євробляхи, задекларовані до 1 липня

Група народних депутатів запропонувала дати можливість безкоштовно розмитнити автомобілі на іноземних номерах, що стоять на кордоні. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект.

Депутати запропонували безкоштовно розмитнити євробляхи, задекларовані до 1 липня

Автором цього проекту закону є Ігор Фріс та деякі інші народні депутати України. Вони, зокрема, пропонують надати можливість протягом 1 місяця безкоштовно розмитнити автомобілі на іноземних номерах, задекларованих до 1 липня 2022 року. Але вартість таких машин не повинна перевищувати 10 тисяч доларів.

При цьому Фріс наголосив, що люди не повинні бути заручниками різких змін.

Нагадаємо, з початку квітня та по 30 червня 2022 року в Україні встигли безкоштовно розмитнити майже 270 000 автомобілів на іноземних номерах. З 1 липня розмитнення автомобілів знову стало платним. У зв'язку з цим, деякі українці просто кинули свої машини перед пунктами пропуску на кордоні.

Депутати запропонували безкоштовно розмитнити євробляхи, задекларовані до 1 липня

Можна також спробувати продати свій автомобіль у країні, з якої його хотіли ввезти в Україну. Можна також оформити реекспорт або передати автомобіль на склад митниці або склад тимчасового зберігання, щоб зібрати гроші на його розмитнення.

Раніше з'явилися повідомлення, що під час дії безкоштовного розмитнення в Україну за шахрайською схемою ввезли близько 65 тисяч "свіжих" автомобілів на іноземній реєстрації.


Максимов Віталій, Тудей





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