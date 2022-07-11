Виконував маневр: авто налетіло на пішоходів на Дніпропетровщині, дитина не вижила

Виконував маневр: авто налетіло на пішоходів на Дніпропетровщині, дитина не вижила

У Криворізькому районі Дніпропетровщини сталася ДТП, жертвою якої стала дитина.

Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Дніпропетровської області, смертельная автокатастрофа сталася сталася 10 липня о 17-й годині.

Попередньо встановлено, що по автодорозі Н23, яка проходить по території с. Мар’янівка, рухався автомобіль «Suzuki SX4». Виконуючи маневр обгону на перехресті, водій автівки виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілем «SKODA Superb».

Після зіткнення автомобіль «Suzuki SX4» вилетів за межі проїзної частини, де наїхав на трьох пішоходів, які знаходились на узбіччі.

Внаслідок ДТП чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження, а 10-річна дівчинка загинула на місці.

Наразі водія автомобіля «Suzuki SX4», 1989 року народження, затримали.


Катерина Петренко, politeka.net





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