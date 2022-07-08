Новий кросовер Kia Sportage розбили на «5 зірок» у краш-тесті

Європейська незалежна організація Euro NCAP опублікувала результати краш-тестів шести нових моделей.

Цього разу у випробуваннях взяли участь автомобілі BMW, Kia, Toyota, Alfa Romeo та Mercedes-Benz, повідомляє MMR. За результатами краш-тестів більшість машин, які брали участь у випробуваннях, змогли набрати п’ять зірок безпеки.

Так, новий Kia Sportage отримав п’ять зірок із показником 87% за безпеку дорослих, 86% – дітей, 66% – пішоходів. Роботу електронних «помічників» оцінили у 72%. Головне нарікання – високий ризик травми грудної клітки у водія при фронтальному зіткненні, також при ударі ззаду травму шиї ризикує отримати пасажир, що сидить ззаду.

В Україні Kia Sportage в комлектації 1.6T/бензин/7DCT/ 2WD коштує від 782 320 грн. Крім того, для українського ринку автомобіль може оснащуватися 2,0-літровим мотором та системою повного приводу.





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