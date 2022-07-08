Автомобілі із Європи скоро подорожчають в Україні: що змінилося у липні

Незабаром українцям, які купують у Європі б/в автомобілі у віці 2-3 роки, доведеться платити більше, ніж раніше. Справа в тому, що з 6 липня 2022 року всі нові автомобілі, які випускають у Євросоюзі, мають оснащуватись автоматичною системою обмеження швидкості.

Автомобілі із Європи скоро подорожчають в Україні: що змінилося у липні

Тепер усі автомобілі, що випускаються на Старому Континенті, повинні обов'язково оснащуватися технологією Intelligent Speed Assist. Вона визначає швидкість автомобіля в реальному часі та порівнює її з дозволеною на конкретній ділянці дороги.

Інформація порівнюється з даними навігаційної бортової системи. Якщо швидкість перевищена, звучить звуковий сигнал. Якщо водій чомусь не реагує на звуковий сигнал, то педаль газу стає жорсткішою, пригальмовуючи автомобіль. Можливе також попередження у вигляді вібрації та інше.

Автомобілі із Європи скоро подорожчають в Україні: що змінилося у липні

У Євросоюзі сподіваються, що завдяки широкому використанню цієї технології вже найближчими роками смертність на дорогах знизиться на 30%. Однак, поки що ця система має недоліки. Наприклад, вона може плутати знаки обмеження швидкості.

Тим часом, раніше повідомлялося, що українці після закінчення безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах змушені оформляти їх за повною ставкою.


Максимов Віталій, Тудей





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