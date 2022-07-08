В Україну за злочинною схемою ввезли 40 тисяч євроблях - СБУ

У Львівській області співробітники СБУ виявили та припинили діяльність злочинної групи, учасники якої "заробляли" на ввезенні в Україну автомобілів на іноземних номерах та їх позачерговому оформленні. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

За даними слідства, до складу цієї злочинної групи входили співробітники Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з європейських країн. За 500-1000 доларів вони забезпечували "зелений коридор" на ввезення автомобіля з-за кордону та підробляли документи для постановки автомобіля на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Далі фігуранти за 50-100 доларів забезпечували безпроблемне митне оформлення автомобіля.

Як бачите, злочинна схема досить проста, але вона працювала довгий час. За даними слідства, за цією схемою встигли ввезти до України понад 40 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації.

Слідчі СБУ за даними фактами відкрили кримінальне провадження одразу за трьома статтями КК України - ч. 3 ст. 368 (Хабар), ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України.

П'ятьом фігурантам уже повідомили про підозру у злочині. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше народні депутати запропонували нову схему розмитнення євроблях.