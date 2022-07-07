Біженці у Німеччині: чи можна їм їздити на автомобілях, зареєстрованих в Україні

Чимало біженців у Німеччині цікавляться, чи потрібно реєструвати в країні український автомобіль і чи можна на ньому їздити після 1 червня. У ФРН обов'язкову реєстрацію автомобілів для людей, які отримали тимчасовий захист, скасували на максимальний термін 12 місяців. Він відраховується з моменту в'їзду.

Зазначене правило також діє для тих, хто зареєструвався за місцем проживання на території дружньої країни. Українські водії, які хочуть їздити в Німеччині своїм авто, повинні мати "зелену карту".

З 01.06.22 автовласники, які прибули з України після 24 лютого, зобов'язані підтвердити, що їхня машина має страховку, яка покриває шкоду, завдану третім особам - ОСАЦВ. Під час перевірки слід пред'явити міжнародну картку автострахування - прикордонний страховий поліс чи "зелену картку" українського страховика.

Пересування на авто без страховки – це порушення закону. Біженці не можуть отримати у Німеччині страховий поліс на авто, зареєстроване в Україні. Однак, щоб отримати його, не потрібно перебувати на батьківщині.

Документ можна оформити онлайн – через електронні канали зв'язку українських страховиків. Деталі подано за адресою: mtsbu.ua.

Прикордонні страховики, які перебувають на зовнішніх кордонах Євросоюзу, також пропонують видачу страхових документів, що діють на його території.

Нагадаємо, що у Німеччині автомобіль - це розкіш. Стало відомо, что власники особистого транспорту із України можуть втратити виплати від держави.