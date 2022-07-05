Toyota представила новий кросовер Hyryder

Компанія Toyota офіційно представила свій новий середньорозмірний кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder. Його продажі почнуться вже найближчим часом – до кінця літа.

Відразу скажемо, що Toyota Hyryder розроблено спеціально для Індії. Над ним працювали фахівці компаній Toyota та Maruti Suzuki. Це означає, що на європейський ринок цей паркетник навряд чи потрапить, хоча в умовах глобалізації це може статися.

Зовні Hyryder деякими деталями нагадує нам кросовери, які Toyota продає у США та Європі. Загалом він отримав досить гарний сучасний дизайн.

Усередині компонування приблизно таке саме, як у деяких інших автомобілях, які випустила нещодавно Toyota. Будуть дві версії інтер'єру – двоколірний та повністю чорний. Інформаційно-розважальна система має 9-дюмовий сенсорний дисплей.

Toyota Hyryder має кілька варіантів силової установки. Так він оснащується гібридною технологією e-drive четвертого покоління. На одній електротязі кросовер може проїхати 25 км. Загальна потужність гібридної силової установки складає 115 к.с.

Покупцям Toyota Urban Cruiser Hyryder запропонують у чотирьох комплектаціях. Ціни ще не відомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Toyota та Suzuki разом розробляють новий бюджетний кросовер.