В Україні не зупиняється падіння цін на гуртовому ринку палива та автогазу: як вплинуть на ситуацію жнива - прогноз

Протягом тижня, що минає, в Україні тривало падіння гуртових цін на бензин, дизпаливо та автогаз, яке незабаром неминуче відіб'ється і на роздрібному ринку. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95», пише enkorr .

Так, за підсумками 1 липня, у порівнянні з 24 червня, ціна на дизель у гурті знизилася на 4 грн/л.

Бензин 1 липня в середньому по Україні можна було придбати на 1 грн/л нижче від цін минулої п’ятниці.

Автогаз за тиждень здешевшав у гурті на 10%.

«Події, що відбуваються, чітко демонструють, що дефіцит на ринку вичерпано. Споживання впало майже вдвічі у порівнянні з червнем 2021 року. На попит також вплинуло наповнення країни бензином, хоч у цьому сегменті справи ще далекі від бажаних», – зазначив аналітик «А-95» Артем Куюн.

Зі слів трейдерів, наступного тижня варто очікувати подальшого падіння цін.

«Нині газу на ринку України достатньо, найімовірніше, ціна наступного тижня скине ще пару тисяч гривень, адже збільшення попиту поки не очікується, а імпорт лишається на високому рівні», — каже один з опитаних трейдерів.

Причому, за очікуваннями, на ситуацію навіть особливо не вплинуть жнива. Принаймні, на першому етапі.

«Є змога збільшення попиту і, відповідно, підвищення цін, коли аграрії перейдуть до активної фази жнив. Проте весь цей час після закінчення посівної сільгосппідприємства активно робили запаси, тож у них щонайменше є запас на перший період збиральних сільськогосподарських робіт», — зазначив один із трейдерів.

Загалом, за підсумками тижня, бензин 1 липня в середньому по Україні можна було придбати за 50 грн/л. А діапазон торгівлі на високооктан перебуває в межах 46-54 грн/л.

У перший день липня в середньому по Україні дизель у гурті можна було придбати за ціною в 52 грн/л, а торгівля ДП велася в межах 47-58 грн/л залежно від регіону.

Пальму першості в ціновій естафеті, як і раніше, тримає південний регіон країни, де за тиждень цінники на ДП у гурті скинули 3-4 грн/л, а дизель 1 липня продавали за 47-49 грн/л.

Західний регіон посідає другий щабель у ціновому змаганні. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 50-53 грн/л, що також нижче від цін минулої п’ятниці на 1-2 грн/л. У доступі були як автонорми, так і вагонні партії. Вартість останніх перебувала на рівні 58 тис. грн/т.

Ціни на дизельне пальне в північних областях країни також стали більш доступними у порівнянні з 24 червня. Тут ДП у п'ятницю продавалось за 53-56 грн/л, а тижневе здешевшання склало 2-3 грн/л.

Гуртові ціни на дизель у центральному регіоні країни 1 липня перебувають у межах 54-57 грн/л, і за тиждень у цьому регіоні також зафіксовано зниження гуртових пропозицій на 1-2 грн/л.

Стабільно дорожче дизельне пальне — у східних областях країни, його можна купити за 56-58 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л. Тут цього тижня, окрім постійно діючого чинника віддаленості цих областей країни від пунктів митного оформлення, додалася ще й посилена активність ворога. Окремі водії банально відмовлялися доставляти пальне у східні області.

Гуртові партії скрапленого газу за тиждень продемонстрували зниження на 5 500 грн/т, і станом на 1 липня середня ціна складає близько 55 тис. грн/т. Проте діапазон цін лишається широким – 47 000-60 000 грн/т залежно від регіону.

На аукціоні «Укргазвидобування» 1 липня автогаз пропонувався за 42 000-43 000 грн/т. Трейдери повідомляють, що попит на торгах був досить високим, і весь виставлений обсяг було реалізовано.

Рівень цін на скраплений газ у північних областях країни за тиждень знизився на 5 000-7 000 грн/т, до 55 000-59 000 грн/т.

Гуртові ціни в центральному регіоні також демонструють зниження на 4 000-6 000 грн/т, автогаз у цих областях у п’ятницю, 1 липня, пропонувався в межах 54 000-60 000 грн/т.

Вартість автогазу традиційно нижча у західному регіоні країни – 52 000-55 000 грн/т, що на 5 000 грн нижче, ніж тижнем раніше.

Найдешевше ж скраплений газ можна було придбати у південних регіонах. Тут він торгувався за 51 000-54 000 грн/т, а зниження цін за тиждень склало 5 000-6 000 грн/т.