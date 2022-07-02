Названо найбільш надійні кросовери та SUV у 2022 році

Згідно з новим дослідженням J.D. Power, у сегментах кросоверів та позашляховиків найнадійнішими у 2022 році названо моделі американських, японських, німецьких та південнокорейських автовиробників.

Експерти J.D. Power досліджують нові автомобілі у дев'яти категоріях, включаючи трансмісію, сидіння, елементи управління, та системи допомоги водію. Результати зводяться до таблиці щодо кількості проблем на 100 автомобілів (PP100).

У сегменті міні-кросоверів найбільш надійним названо Buick Encore GX. На другому місці - Buick Encore, а на третьому - Ford Bronco Sport.

У сегменті преміальних міні-кросоверів найнадійнішим названо BMW X1. На другому місці Lexus UX, а на третьому – BMW X2.

У сегменті компактних кросоверів найбільш надійним названо Chevrolet Equinox. На другому місці – Kia Sportage, а на третьому – GMC Terrain. А найнадійнішим компактним преміальним кросором визнали BMW X3 (на третьому місці у цьому сегменті BMW X4).

Nissan Murano назвали найкращим у сегменті середньорозмірних кросоверів, а найкращим преміальним середньорозмірним кросовром визнали Lincoln Nautilus.

Найкращим повнорозмірним позашляховиком у 2022 році названо Chevrolet Tahoe, а найкращим люксовим повнорозмірним позашляховиком – Cadillac Escalade.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ТОП-10 найнадійніших та найякісніших автомобілів 2022 року.