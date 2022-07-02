Відбулася презентація оновленого кросовера Kia Seltos

Компанія Kia офіційно представила оновлений компактний кросовер Kia Seltos, який продаватиметься як модель 2023 року. Він отримав суттєві зміни, особливо у салоні.

Kia Seltos випускають із 2019 року. До появи другого покоління чекати ще довго, тому південнокорейська компанія Kia вирішила оновити цей кросовер.

Потрібно сказати, що змін у Seltos відбулося чимало, і найбільше в салоні. Зокрема, кросовер отримав оновлені фари з новими світлодіодними денними ходовими вогнями, видозмінені вертикальні протитуманні фари, нову радіаторну решітку, нові бампери та іншою форми задні ліхтарі.

У салоні ми помітили модернізовану панель приладів з двома 10,25-дюймовими сенсорними дисплеями.

Kia поки не розкрила жодної технічної інформації про оновлений Seltos. У "живу" він дебютує вже цього місяця під час автосалону в Пусані (Південна Корея). Тоді ж Kia розповість про його технічні параметри.

Оновлений Kia Seltos позиціонують як модель 2023 року. Це означає, що у продажу він з'явиться вже найближчим часом.

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