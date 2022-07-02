Відбулася презентація оновленого кросовера Kia Seltos

Компанія Kia офіційно представила оновлений компактний кросовер Kia Seltos, який продаватиметься як модель 2023 року. Він отримав суттєві зміни, особливо у салоні.

Відбулася презентація оновленого кросовера Kia Seltos

Kia Seltos випускають із 2019 року. До появи другого покоління чекати ще довго, тому південнокорейська компанія Kia вирішила оновити цей кросовер.

Потрібно сказати, що змін у Seltos відбулося чимало, і найбільше в салоні. Зокрема, кросовер отримав оновлені фари з новими світлодіодними денними ходовими вогнями, видозмінені вертикальні протитуманні фари, нову радіаторну решітку, нові бампери та іншою форми задні ліхтарі.

Відбулася презентація оновленого кросовера Kia Seltos

У салоні ми помітили модернізовану панель приладів з двома 10,25-дюймовими сенсорними дисплеями.

Kia поки не розкрила жодної технічної інформації про оновлений Seltos. У "живу" він дебютує вже цього місяця під час автосалону в Пусані (Південна Корея). Тоді ж Kia розповість про його технічні параметри.

Оновлений Kia Seltos позиціонують як модель 2023 року. Це означає, що у продажу він з'явиться вже найближчим часом.

Відбулася презентація оновленого кросовера Kia Seltos

Нагадаємо, раніше ми назвали ТОП-5 кросоверів із майже вічними 2-літровими двигунами.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фотоАвтобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фото
Skoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплейSkoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплей
Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний моментЗнайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент
"Слуги" вже знову хочуть повернути безплатне розмитнення авто"Слуги" вже знову хочуть повернути безплатне розмитнення авто
Блок рекламы


Похожие новости
Toyota показала інтер'єр оновленого кросовера RAV4Toyota показала інтер'єр оновленого кросовера RAV4
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Новинка за $7000: стартувало виробництво кросовера Nissan Magnite
З’явилися зображення нового англо-китайського кросовера
В Україні стартували продажі електрокросовера на базі ЗАЗ
Білорусь запускає виробництво стильного кросовера
Kia Seltos раскрыл интерьер.
Tesla перенесла релиз электрического кросовера Model X
Последние новости
Подгружаем последние новости