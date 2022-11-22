В Інтернет потрапили перші фото нового кросовера Smart #3

В Інтернет потрапили перші фотографії нового електричного компактного кросовера Smart #3. Витік допустило Міністерство промисловості та технологій Китаю.

В Інтернет потрапили перші фото нового кросовера Smart #3

Автовиробники, які планують продавати у Китаї автомобілі, мають спочатку надати місцевому Міністерству промисловості та технологій їхні фотографії та основні характеристики. Через це часто автомобілісти дізнаються про новинки ще задовго до їх появи в продажу.

Так сталося й з новим кросовером Smart #3. Його офіційна прем'єра ще тільки має бути, але ми з вами можемо побачити, яким він буде.

Нагадаємо, у 2022 році у продажу з'явився електричний кросовер Smart #1. Він збудований на платформі SEA китайської компанії Geely. Але його дизайн розробили спеціалісти Mercedes-Benz. Незабаром почнуться продажі Smart #3. Зовні між цими електричними кросоверами багато спільного. У них, наприклад, однакові трапецієподібна решітка радіатора і мигдалеподібні фари, з'єднані світловою смугою.

В Інтернет потрапили перші фото нового кросовера Smart #3

Довжина цього кросовера дорівнює 4,40 м, ширина - 1,80 м, а висота - 1,60 м. Тобто його розміри такі ж, як і розміри Mini Countryman нового покоління, який зараз знаходиться в розробці.

На фотографіях, що потрапили в Мережу, показані дві версії Smart #3. Версія з помаранчевим кольором кузова – це топова комплектація Brabus з повним приводом та двома електромоторами. У неї потужність електричної силової установки становитиме 428 к.с. У стандартній комплектації з одним електромотором потужність електричної силової установки помітно менша – 272 к.с.

В Інтернет потрапили перші фото нового кросовера Smart #3

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українцям доведеться більше платити за держреєстрацію автомобілів та за отримання посвідчення водія.


Максимов Віталій, Тудей





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