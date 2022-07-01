До Турецького порту увійшов суховантаж ймовірно з краденим українським зерном
Раніше окупанти анонсували вивезення українського зерна з Бердянська, інформує
До порту Карасу в Туреччині увійшло судно з окупованого Бердянська. Про це на своїй сторінці в Фейсбук
Наразі дипломати вживають необхідних заходів.
«На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!», — написав він.
Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить під прапором РФ.
В кінці червня окупанти розміновували акваторії порту Бердянська для вивезення української продукції. Днями у своєму телеграм-каналі Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська. Російські ЗМІ повідомляли, що збіжжя вирушить у "дружні" країни РФ.