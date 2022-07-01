До Турецького порту увійшов суховантаж ймовірно з краденим українським зерном

Раніше окупанти анонсували вивезення українського зерна з Бердянська, інформує ZN.ua.

До Турецького порту увійшов суховантаж ймовірно з краденим українським зерном
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До порту Карасу в Туреччині увійшло судно з окупованого Бердянська. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. Ймовірніше за все, на його борту вкрадене в Україні зерно.

Наразі дипломати вживають необхідних заходів.

«На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України!», — написав він.

Суховантаж "Zhibek Zholy" був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить під прапором РФ.

В кінці червня окупанти розміновували акваторії порту Бердянська для вивезення української продукції. Днями у своєму телеграм-каналі Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська. Російські ЗМІ повідомляли, що збіжжя вирушить у "дружні" країни РФ.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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