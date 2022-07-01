Якість нових автомобілів суттєво погіршилась: що відомо

У новому рейтингу надійності автомобілів зазначається, що якість нових машин погіршилась до 36-річного мінімума. Так, як повідомляє «ТопЖир» з посиланням на дані американської агенції JD Power, кількість претензій з боку автовласників зросла протягом року на 11%.

Як зазначає директор JD Power з глобального автомобілебудування Девід Амодео, з огляду на труднощі, з якими довелося зіткнутися виробникам автомобілів та їхнім дилерам у 2021 році, трохи дивно, що якість не знизилася ще різкіше.

На першому рядку рейтингу надійності опинилася Buick, далі розташовуються Dodge та Chevrolet. Також у п’ятірку найкращих потрапили: Genesis та KIA. Lexus виявився на 6 місці. Наприкінці рейтингу розташувалися Maserati, Volvo та Chrysler. Також у звіті повідомляється, що любителі гібридів та електричних моделей скаржаться на свої машини частіше, ніж власники авто з ДВС.