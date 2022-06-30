Євросоюз визнав українські посвідчення водія

29 червня у Франції між Україною та Європейським Союзом підписали так званий "транспортний безвіз" (Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом). Для українських водіїв ця угода має велике значення.

Євросоюз визнав українські посвідчення водія

Зокрема, тепер українським водіям не потрібно отримувати міжнародне посвідчення водія. У країнах Євросоюзу тепер повністю визнають українські посвідчення водія.

До цього громадяни України могли використовувати посвідчення водія в ЄС, але в деяких країнах були обмеження. Наприклад, у Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише 6 місяців.

Для українських водіїв це дуже хороша новина, адже багато хто з них під час війни з російськими окупантами виїхав до Європи у пошуках безпечного притулку. Деякі українські водії тимчасово виїжджають за кордон.

Євросоюз визнав українські посвідчення водія

Крім того, завдяки "транспортному безвізу" українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн Євросоюзу.

Тим часом, раніше стало відомо, коли АЗС почнуть скасовувати ліміти на продаж бензину і дизельного палива. Про це повідомив голова Комітету з питань енергетики Верховної Ради України Андрій Герос.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Ціни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причинаЦіни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причина
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Автобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фотоАвтобус медичного батальйону "Госпітальєри" потрапив у ДТП: є жертви, фото
Skoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплейSkoda Slavia та Kushaq отримають 8-дюймовий дисплей
Блок рекламы


Похожие новости
Через 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄСЧерез 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄС
Євросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідностіЄвросоюз розпочав надання Україні понад 90 вантажівок підвищеної прохідності
Українські АЗС переоцінили всі види палива: яка тепер їхня вартістьУкраїнські АЗС переоцінили всі види палива: яка тепер їхня вартість
Водіям дозволять і надалі їздити до ЄС з українськими “правами“Водіям дозволять і надалі їздити до ЄС з українськими “правами“
Коли поліцейські не мають права вимагати у водія поліс – відповідь судуКоли поліцейські не мають права вимагати у водія поліс – відповідь суду
Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує популярне паливоУкраїнські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує популярне паливо
Українські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне паливоУкраїнські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне паливо
Водіям-чоловікам призовного віку дозволено перетинати кордон: що для цього необхідно
Українські АЗС масово знизили цiни на пальне
Водіям показали, чого не потрібно робити на автоматичній мийці
Последние новости
Подгружаем последние новости