Євросоюз визнав українські посвідчення водія

29 червня у Франції між Україною та Європейським Союзом підписали так званий "транспортний безвіз" (Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом). Для українських водіїв ця угода має велике значення.

Зокрема, тепер українським водіям не потрібно отримувати міжнародне посвідчення водія. У країнах Євросоюзу тепер повністю визнають українські посвідчення водія.

До цього громадяни України могли використовувати посвідчення водія в ЄС, але в деяких країнах були обмеження. Наприклад, у Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише 6 місяців.

Для українських водіїв це дуже хороша новина, адже багато хто з них під час війни з російськими окупантами виїхав до Європи у пошуках безпечного притулку. Деякі українські водії тимчасово виїжджають за кордон.

Крім того, завдяки "транспортному безвізу" українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн Євросоюзу.

Тим часом, раніше стало відомо, коли АЗС почнуть скасовувати ліміти на продаж бензину і дизельного палива. Про це повідомив голова Комітету з питань енергетики Верховної Ради України Андрій Герос.