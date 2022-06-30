Автогаз почав дешевшати, бензин – стабільно дорогий: ціни на пальне на АЗС України 30 червня

Станом на 30 червня середні ціни в найбільших українських мережах АЗС на скраплений газ знизилися на 4,8%. Водночас вартість дизельного палива та 95-го бензину залишається на тому ж рівні.

Про це повідомляють "Українські новини”, інформує Апостроф.

У середньому автогаз подешевшав на 4,8% з 41,32 до 39,32 гривні за літр.

Середня вартість дизельного палива поки не зазнала жодних змін і становить 57,33 гривні за літр.

Середній цінник на бензин А-95 такий самий, як і день тому – 51,66 гривні за літр.

Ціни на заправках 30 червня, гривень/літр

Нагадаємо, через дефіцит пального на внутрішньому ринку та ще низку факторів в Україні останні три місяці ціни на пальне постійно підвищувалися. З 24 березня по 24 червня найбільше подорожчало дизельне паливо, найменше – бензин А-92.


Маргарита Лепс, Апостроф





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