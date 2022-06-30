В Україні остаточно скасували нульове розмитнення авто

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон (№7418), який передбачає повернення мит та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів. Документ набирає чинності у повному обсязі з 1 липня, повідомив у Telegram депутат ВР Ярослав Железняк.

Раніше – 21 червня, - Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №7418 , який передбачає скасування пільг. Законопроект підтримали одразу у двох читаннях (234 голоси).

При цьому в уряді заявляли, що в умовах воєнного стану ставлення до імпорту продукції, яка не відноситься до товарів першої необхідності, має бути переглянуто.

Раніше Ярослав Железняк також повідомив, що закон передбачає звільнення від сплати мита, ПДВ та акцизу лише для тих авто, які купуються для потреб армії.