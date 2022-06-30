Системі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експерти

Системі розмитнення автомобілів на іноземних номерах в Україні потрібна комплексна реформа. Такої думки дотримуються експерти Інституту досліджень авторинку.

Системі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експерти

У Верховній Раді зареєстрували законопроекти, що пропонують залишити безкоштовне розмитнення євроблях для учасників бойових дій та для осіб, автомобілі яких знищені під час війни. При цьому вони зможуть розмитнити по одній машині, і її не можна буде продати протягом 3 років.

Інститут досліджень авторинку назвав ці проекти законів непоганою ініціативою. Але вважає, що про інших українців також не треба забувати. Експерти наголосили, що неможливо сформувати цивілізований авторинок тимчасовими рішеннями.

Системі розмитнення автомобілів потрібна комплексна реформа – експерти
Раніше Інститут досліджень авторинку заявив, що в Україні буде революція у сфері ввезення євроблях. Буде розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації у мобільному додатку "Дія" та "митний безвіз" з Євросоюзом.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні розмитнення автомобілів знову стане платним. Цю ініціативу Кабміну вже підтримали народні депутати Верховної Ради.

Раніше стало відомо, що в Україні станом на 27 червня безкоштовно розмитнили понад 211 тисяч автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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