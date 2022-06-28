В Україні будуть скасовані ліміти на продаж пального

Ситуація на АЗС почала стабілізуватися, і вже в липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом, хоча і з одним "але". Про це заявив народний депутат Андрій Герус під час брифінгу 28 червня.

Він зазначив, що у червні на ринок зайшло понад 600 тис. тонн нафтопродуктів з європейських ринків. З них 400 тис. тонн – це дизель, 200 тис. – бензин та скраплений газ.

"Таким чином, ситуація на АЗС стабілізується. У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом", – сказав нардеп.

Герус також додав, що Україна має напрацьований план поставок та логістику з різних європейських країн, тож план Росії щодо створення в Україні масштабної кризи провалився.

Однак, від імені влади він закликав українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх.

Нагадаємо, раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, чому зсунулися у часі прогнози щодо подолання дефіциту палива. Це пояснюється нищенням окупантами виробництв, у тому числі міні-НПЗ, а також паливної інфраструктури, яке триває.

Експерт також вважає, що в країні необхідна тотальна економія пального.

"Що може зробити кожен? Економити пальне. Чим більше відкривається заправок з пальним, тим більше машин на дорогах. Тому зростання постачання не дуже й помітно. Нема пального – сиди вдома. Головне, що воно є у військових, муніципалітетів, бізнесу, на них тримається країна", – пояснив Куюн.

Своєю чергою міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що проблема з дефіцитом пального зникне в Україні до осені. Це можливо тільки після укладення нових контрактів з постачальниками.

Водночас, експерти називали червень-липень можливим періодом вирішення проблеми з нестачею пального.