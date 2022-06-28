П'яний водій наробив лиха, збивши дітей: кадри з місця ДТП під Києвом

П'яний водій наробив лиха, збивши дітей: кадри з місця ДТП під Києвом

У селі Ковалівка Білоцерківського району водій легковика під час повороту збив двох 16-річних велосипедистів та зіткнувся з припаркованим на узбіччі позашляховиком Ford.

Про це повідомляє поліція Білоцерківщини.

Зазначається, що поліцейські групи реагування патрульної поліції виявили у 47-річного водія в організмі 1.50 проміле алкоголю.

Медики надали допомогу дітям. У дівчинки закрита травма грудної клітини, а у хлопця діагностували забій ноги.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП та закликають водіїв не сідати за кермо напідпитку і дотримуватися правил дорожнього руху.

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Алексей Ионов, politeka.net





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