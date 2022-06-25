Життя юних українців обірвалися в Польщі: подробиці трагедії

Життя юних українців обірвалися в Польщі: подробиці трагедії

Трагедія з українцями сталася в Польщі, в місті Гура Кальварія.

Про це повідомляє місцеве видання. Троє хлопців (17 років та двоє по 16 років) увійшли до Вісли в — районі мосту в небезпечному місці, де знаходяться рухомі мілини й вири.

В певний момент усіх почало затягувати в них. Відомо, що 17-річному юнакові вдалося вибратися на берег, а от двоє його 16-річних друзів зникли під водою.

річка

«Старший хлопець намагався подати їм руку, але всі зусилля виявилися марними, — сказано у повідомленні. — На місце одразу викликали рятувальників, які шукали зниклих до пізнього вечора, однак безрезультатно. Пошуки продовжилися наступного дня, але теж виявилися марними. Тіла загиблих хлопців вдалося знайти та підняти на поверхню тільки у вівторок, 21 червня, в другій половині дня».

Загиблі хлопці з України були братами. На місці, де вони увійшли в Віслу, два роки тому сталася подібна трагедія.

Река забор стройка


Алексей Ионов, politeka.net





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