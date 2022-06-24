Ціни на пальне в Україні стабілізуються, але нічого хорошого в цьому нема: у чому причина

З початком російської агресії, перериванням логістичних ланцюжків постачання автомобільного пального, знищенням нафтопереробних заводів та нафтобаз, в Україні виник брак бензину та дизельного палива. Саме дефіцит пального на внутрішньому ринку став основним чинником його подорожчання, інформує Апостроф.

Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

За даними регулятора, основні причини дефіциту – руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика.

У НБУ нагадали, що 17 травня Кабмін відмовився від державного регулювання цін на пальне, аби оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів.

Натомість світові ціни на нафту залишаються високими – зросли до 121 дол./бар. В результаті очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні, йдеться у огляді.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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