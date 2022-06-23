На українських дорогах знову з'являться нерозмитнені євробляхи

На українських дорогах за деякий час знову з'являться автомобілі на польській та литовській реєстрації. Про це попередила громадська організація "АвтоЄвроСила".

На українських дорогах знову з'являться нерозмитнені євробляхи

Експерти вважають, що після скасування безкоштовного розмитнення українці, не маючи грошей, шукатимуть можливість мати автомобіль, оскільки він багатьом потрібен для роботи, щоб забезпечувати себе та свою сім'ю, щоб пересуватися. Тому їм, мабуть, буде все одно, розмитнений автомобіль чи ні.

"АвтоЄвроСила" каже, що за такої ситуації на українських дорогах знову у великій кількості з'являться євробляхи – автомобілі на іноземних номерах. Так само, як було на українських дорогах у 2018, 2019, 2020 роках…

На українських дорогах знову з'являться нерозмитнені євробляхи

Нагадаємо, в Україні ніхто не скасовував штрафи за євробляхи, які перебувають у країні з порушенням терміну ввезення. Максимальний штраф складає 170 тисяч гривень. Як альтернатива – конфіскація автомобіля.

Раніше стало відомо, що народні депутати Верховної Ради ухвалили у двох читаннях урядовий законопроект № 7418, який передбачає відміну безкоштовного розмитнення євроблях. З 1 липня 2022 року розмитнення таких автомобілів буде знову платним.

Ранише водіїв попередили про появу в Україні нових шахраїв під час війни.


Максимов Віталій, Тудей





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