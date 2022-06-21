В Україні можуть “вбити“ ринок нових автомобілів

Прийняття народними депутатами урядового законопроекту №7466 стимулюватиме ввезення в Україну автомобілів, яким 10 і більше років. Таку заяву зробила Федерація роботодавців автомобільної галузі.

В Україні можуть “вбити“ ринок нових автомобілів

Експерти Федерації, проаналізувавши проект закону № 7466, який змінює порядок оподаткування ввезення автомобілів, дійшли висновку, що він може "вбити" ринок нових автомобілів та збільшити безробіття. Законопроект пропонує дуже велику різницю при митному оформленні нових та б/в автомобілів.

У Федерації вважають, що за такої різниці в митних платежах виробництво та імпорт нових автомобілів і надалі зменшуватиметься. В результаті заводи та офіційні дилери скорочуватимуть частину персоналу.

В Україні можуть “вбити“ ринок нових автомобілів

Федерація зазначила, що автопарк України вже перебуває у критичному стані. Так, у 2021 році майже кожен другий зареєстрований автомобіль був віком від 10 років і старше. Середній вік автомобілів становив 22,7 років. Це друге місце у світі. Перше місце у Куби.

Нагадаємо, в Україні зараз діє безкоштовне розмитнення автомобілів на іноземних номерах. За два місяці українці безкоштовно розмитнили понад 160 000 євроблях.

Раніше стало відомо, що в Україні збільшили кількість пунктів пропуску для імпорту автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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