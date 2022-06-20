Кияни скаржаться на проблеми з автомобілями після заправки

У Києві водії стали частіше нарікати на проблеми з автомобілями через неякісне паливо. Про це розповів начальник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

Кияни скаржаться на проблеми з автомобілями після заправки

За його словами, щодня Держпродспоживслужба отримує до 10 скарг від водіїв на погану якість палива, через що у їхніх машин виникли проблеми. Крім того, є скарги, що на АЗС водіям не доливають палива.

Нагадаємо, в Україні у березні у зв'язку з військовим станом припинили перевіряти якість палива, яке продають АЗС. Перевірки планують повернути після закінчення війни. Однак, Рубан вважає, що вже зараз потрібно знову почати перевіряти бензин і дизельне паливо, інакше скарг від водіїв буде ще більше.

Кияни скаржаться на проблеми з автомобілями після заправки

Держпродслужба вже кілька разів зверталася до Кабінету міністрів та до Міністерства економіки з проханням знову дозволити перевіряти якість палива. Однак, поки що такий дозвіл не отримано. Мабуть, така позиція уряду пов'язана з дефіцитом палива. Якщо знову дозволити перевіряти якість бензину та дизельного палива, то черги на українських заправках будуть ще довго.

Слід зазначити, що проблема якості палива – не єдина проблема водіїв. Часто АЗС продають бензин та дизельне паливо за завищеною ціною, яка не є обґрунтованою.

Тим часом, раніше стало відомо, на скільки українські АЗС завищують ціни.


Максимов Віталій, Тудей





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