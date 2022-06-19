Депутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євроблях

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроект № 7418, який передбачає скасування безкоштовного розмитнення автомобілів на іноземних номерах, та рекомендував нардепам його схвалити. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Депутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євроблях

Водночас з цим профільний парламентський комітет відхилив альтернативний законопроект № 7418-4, який пропонував залишити безплатне розмитнення євроблях вартістю до 5000 євро (передбачалася заборона їхнього перепродажу протягом одного року, щоб уникнути спекуляції).

Урядовий законопроект №7418, за словами Железянка, розглянуть у червні. Очікується, що вже з 1 липня у нашій країні знову потрібно буде платити за розмитнення євроблях.

Депутатам рекомендували скасувати безкоштовне розмитнення євроблях

Проте, громадська організація "АвтоЄвроСила", посилаючись на інсайдерську інформацію з Верховної Ради, стверджує, що безплатне розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації для всіх бажаючих триватиме до кінця липня 2022 року. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Потрібно зазначити, що в Україні вже безкоштовно розмитнили понад 163 000 автомобілів на іноземних номерах. Більшість їх оснащується дизельним двигуном.

Раніше стало відомо, що у Києві затримали псевдоволонтера, який продавав автомобілі з гуманітарної допомоги для ЗСУ.


Максимов Віталій, Тудей





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