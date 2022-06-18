В Україні на деяких АЗС почало дешевшати популярне паливо

Низка заправок протягом тижня, від 10 до 17 червня, змінили ціни на блакитне пальне.

Так, на деяких АЗС вартість цього виду пального почала падати.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», передає ТСН .

Зазначається, що автогаз найбільше здешевшав — на 3 грн/л — в дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз ресурс коштує 42,99 грн/л. На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л знизили ціни «Укргазвидобування» (Харківський регіон), а також дніпропетровські «Нефтек» й RLS відповідно.

Shell та Mango відкорегували ціни на 0,39 та 1 грн/л.

До вашої уваги середня ціна на автогаз у всіх мережах України:

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.