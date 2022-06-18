В Україні на деяких АЗС почало дешевшати популярне паливо

Низка заправок протягом тижня, від 10 до 17 червня, змінили ціни на блакитне пальне.

Так, на деяких АЗС вартість цього виду пального почала падати.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», передає ТСН.

Зазначається, що автогаз найбільше здешевшав — на 3 грн/л — в дніпропетровській мережі VostokGaz. Там зараз ресурс коштує 42,99 грн/л. На 1 грн/л, до 43 грн/л, 45,99 грн/л і 42 грн/л знизили ціни «Укргазвидобування» (Харківський регіон), а також дніпропетровські «Нефтек» й RLS відповідно.

Shell та Mango відкорегували ціни на 0,39 та 1 грн/л.

До вашої уваги середня ціна на автогаз у всіх мережах України:

© enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.





Интересные новости
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
Военные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фотоВоенные попали в смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп": фото
Запрет полетов над зоной ЕС: роSSийские олигархи нашли способ обхода санкций — WeltЗапрет полетов над зоной ЕС: роSSийские олигархи нашли способ обхода санкций — Welt
Полиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – судПолиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – суд
Блок рекламы


Похожие новости
Мережі АЗС оновили ціни на паливо: скільки тепер коштує заправити машинуМережі АЗС оновили ціни на паливо: скільки тепер коштує заправити машину
Ціни коливаються: скільки коштує бензин, дизель та газ в УкраїніЦіни коливаються: скільки коштує бензин, дизель та газ в Україні
Може стати бестселером в Україні: представлено новий кросовер за $20 тисяч
Скільки зараз коштують бензин, дизпаливо та газ: найвищі та найнижчі ціни на АЗССкільки зараз коштують бензин, дизпаливо та газ: найвищі та найнижчі ціни на АЗС
Продажі нових авто під час війни: названо найпопулярніші марки в УкраїніПродажі нових авто під час війни: названо найпопулярніші марки в Україні
АЗС оновили ціну бензину, ДП та газу: скільки коштує паливо 10 червняАЗС оновили ціну бензину, ДП та газу: скільки коштує паливо 10 червня
В Україні створюють унікальні автомобілі для передової - на що вони здатні
Мережі АЗС оновили ціни на бензин, ДП та газ: скільки коштує паливо в УкраїніМережі АЗС оновили ціни на бензин, ДП та газ: скільки коштує паливо в Україні
Автогаз знову дорожчає: які ціни на паливо в українських мережах АЗС
Мережі АЗС виставили нові ціни на бензин, дизпаливо та газ: скільки коштує заправити авто 30 травняМережі АЗС виставили нові ціни на бензин, дизпаливо та газ: скільки коштує заправити авто 30 травня
Последние новости
Подгружаем последние новости