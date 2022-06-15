В Украине снова подскочили цены на бензин, дизтопливо и газ

Цены на топливо в Украине продолжают понемногу ползти вверх. Во вторник, 14 июня, зафиксировано увеличение стоимости всех видов автотоплива – бензина всех марок, дизеля и автогаза.

Об этом пишет «Хвиля», ссылаясь на данные Консалтинговой группы «А-95».

Согласно данным ежедневного мониторинга, больше всего по сравнению с предыдущим торговым днем в Украине выросли средние цены на автогаз — +95 коп. до 42,52 грн./л, а также бензина А-95 премиум — +80 коп. до 52,28 грн./л.

На 6 коп. выросла стоимость бензина А-92 – 49,48 грн./л, на 5 коп. подорожало дизельное топливо – 56,63 грн./л, на 2 коп. А-95 – 50,29 грн./л.

Небольшое снижение (- 3 коп.) снизилась цена дизельного топлива премиум класса – 58,20 грн./л.





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